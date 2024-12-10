Reuters: экспорт Китая в Россию уменьшился на 10,5%

В ноябре экспорт из Китая в Россию сократился на 10,5%, согласно данным китайской таможни. Импорт также показал падение на 7,4%. Общий объем торговли достиг 145,9 миллиарда юаней. Уменьшение объемов связано с введением санкций и снижением поставок энергетических ресурсов, сообщает «Царьград» со ссылкой на Reuters.

Одной из основных причин уменьшения объема торговли стало возникновение трудностей с финансовыми расчетами, которые усугубляются новыми санкциями США. Российские компании утратили возможность сотрудничества с ведущими международными банками, что заставило их искать иные способы для осуществления платежей своим партнерам.

С другой стороны, значительная доля импорта Китая из России состоит из поставок энергоресурсов. В ноябре объемы поставок российской нефти в Китай снизились до 2,04 миллиона баррелей в сутки, по сравнению с 2,19 миллиона баррелей в октябре. Это изменение открыло путь для Саудовской Аравии, основного конкурента России на этом рынке, значительно уменьшить отставание.

Общий объем торговли между Россией и Китаем достиг 145,9 миллиарда юаней (что соответствует 20,14 миллиарда долларов), что на 5% ниже, чем в октябре. Тем не менее с начала текущего года общий товарооборот показывает положительную тенденцию, увеличившись на 2,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.