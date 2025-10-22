Reuters: 4 компании Китая попадут под санкции ЕС за операции с российской нефтью

В 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза собираются добавить 4 китайские фирмы. Они якобы занимаются переработкой и проведением сделок с нефтью из РФ, рассказал Reuters дипломатический источник. Об этом сообщает ТАСС .

Под европейскими санкциями окажутся два нефтеперерабатывающих завода, одна торговая фирма и одна компания из Китая. В ЕС считают, что они якобы связаны с проведением сделок с нефтью из РФ.

Еврокомиссия собиралась ввести 19-й пакет санкций в прошлом месяце. Однако сделать это не получилось из-за разногласий с руководством государств ЕС.

Вероятно, введение 19-го пакета санкций рассмотрят 23-24 октября. Тогда пройдет саммит ЕС.

