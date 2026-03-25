РЭЦ запустил опрос для экспортеров в Подмосковье

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проводит ежегодное исследование среди компаний Подмосковья, работающих или планирующих работать на внешних рынках. Его цель — определить актуальные потребности бизнеса и сложности, с которыми сталкиваются предприниматели при экспорте продукции.

Как государственный институт поддержки несырьевого экспорта, РЭЦ использует результаты опроса для обновления механизмов помощи. Полученные данные лягут в основу совершенствования продуктовой линейки центра и разработки новых мер поддержки.

«Это шанс повлиять на то, как государство будет помогать бизнесу выходить на зарубежные рынки и закрепляться на них», — отметили организаторы опроса.

В министерстве уточнили, что пройти опрос можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69a034c490fa7b0a7a00f63c. Заполнение анкеты займет несколько минут. Результаты исследования используют для адаптации мер поддержки к текущим запросам бизнеса и развития экспортного потенциала Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.