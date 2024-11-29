РЭЦ запускает новый бесплатный онлайн-сервис для экспортеров

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) представил новый бесплатный онлайн-сервис для экспортеров — « Конструктор экспортного контракта ». Этот инструмент призван значительно упростить подготовку внешнеторговых соглашений, особенно для малых и средних предприятий (МСП), снижая юридические риски и экономя время и ресурсы. Об этом сообщает пресс-служба АО «Российский экспортный центр».

«Конструктор экспортного контракта» позволяет за считанные минуты получить готовый предзаполненный проект контракта, который учитывает индивидуальные особенности сделки. Экспортер указывает необходимые параметры: предмет контракта, характеристики продукции, условия поставки, права и обязанности сторон согласно «ИНКОТЕРМС», порядок оплаты и другие важные детали, а система автоматически генерирует юридически корректный документ. Контракт может быть составлен на двух языках (русском и английском), что особенно актуально для международного сотрудничества.

«Конструктор экспортного контракта — это не просто шаблон, а гибкий инструмент, адаптируемый под специфику каждой сделки, как для товаров, так и для услуг. Он позволяет экспортерам сфокусироваться на развитии бизнеса, не углубляясь в юридические тонкости», — уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

«Конструктор экспортного контракта» особенно будет актуален для тех, кто сталкивается с трудностями при составлении внешнеторговых контрактов:

начинающие экспортеры: «Конструктор» поможет им уверенно начать работу на международном рынке, избежав распространенных ошибок;

предприятия без юридического сопровождения: сервис обеспечит необходимый уровень юридической проработки контракта;

компании, не знакомые с терминами ВЭД: интуитивно понятный интерфейс и справочная информация помогут разобраться в сложных аспектах внешнеторговой деятельности.

Более подробную информацию и доступ к сервису можно узнать на сайте РЭЦ по ссылке.