Реструктуризация бизнеса: Nissan планирует уволить 20 тыс сотрудников

В рамках стартегической реструктуризации бизнеса японский автопроизводитель Nissan Motor Co. изучает возможность сокращения штата, что может привести к увольнению примерно 20 тысяч человек (15% от общей численности персонала во всем мире), сообщает «Царьград» .

В ноябре прошлого года Nissan анонсировал планы по сокращению 9 тысяч рабочих мест. Теперь, по данным источников NHK, компания обдумывает дальнейшее сокращение штата примерно на 11 тысяч сотрудников.

Компания Nissan воздержалась от комментариев в ответ на запрос информационного агентства Bloomberg.

Ранее компания прогнозировала убытки за предыдущий финансовый год, завершившийся в марте, в размере около 750 миллиардов иен (примерно 5,1 миллиарда долларов США). Полная годовая отчетность будет опубликована 13 мая.

Акции Nissan выросли в цене на 0,7% в понедельник. Тем не менее с начала 2025 года рыночная капитализация компании упала на 27,8%.