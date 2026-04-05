Республика Корея рассматривает возобновление торговых отношений с РФ
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
Республика Корея может снова начать приобретать нефть и иные энергоресурсы у РФ. Государство видит большой потенциал возобновления торгово-экономического сотрудничества с Москвой, рассказал ТАСС президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо.
Главное в условиях геополитической напряженности — ресурсы. Республика Корея поставила на паузу приобретение у РФ нефти и нефтепродуктов, из-за чего у страны начались проблемы, отметил Чжон Хо.
Государство рассматривает вероятность начала приобретения ресурсов, в первую очередь энергетических. Однако чиновник отметил, что еще вопрос только рассматривают.
Журналисты спросили у Чжон Хо, может ли страна отказаться от ряда санкций в отношении РФ. Он заявил, что для государства важно возобновить работу с Россией, из-за ограничений возникла напряженность.
Вопрос собираются обсудить в закрытом формате с РФ. Особенно он затронет Арктику и Северный морской путь, добавил президент Корейско-российского делового совета.
