Решетников: защита российского рынка не будет бесконечной

Российские власти будут и дальше защищать отечественный рынок пошлинами на импорт для некоторых товаров из недружественных государств. Хоть срок защиты и будет действовать достаточно времени, чтобы проекты окупились, однако он не окажется бесконечным, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников во время выступления на всероссийском форуме по поддержке МСП «Мой бизнес», сообщает « Интерфакс ».

При этом российским компаниям нужно в дальнейшем готовиться к конкуренции.

На форуме один из спикеров попросил защитить изготовителей российской косметики, используя пошлины. Министр экономразвития сказал не просить об этом, поскольку повышать их еще больше уже некуда.

Решетников добавил, что российские власти осознают — отечественный рынок действительно нужно защищать. Срок, на протяжении которого действуют такие меры, будет достаточно большим, чтобы бизнесмены инвестировали деньги, окупили вложения.

Но такие меры не будут действовать бесконечно, заключил министр.