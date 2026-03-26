Решетников заявил о плановой оценке рисков бюджета России

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что правительство оценивает риски и уточняет среднесрочный прогноз для обеспечения сбалансированности бюджета, сообщает rosbalt.ru .

Правительство проводит плановую работу по оценке вызовов и долгосрочной устойчивости бюджета. По словам главы Минэкономразвития, решения будут приниматься после уточнения среднесрочного прогноза.

«Вопрос долгосрочной устойчивости бюджета, то есть его сбалансированность. Сейчас мы уточняем среднесрочный прогноз и в зависимости от него будем готовить решение. Идет оценка объемов вызовов, с которыми мы столкнулись. Это плановая работа правительства», — заявил Решетников, отвечая на вопрос о рисках пересмотра бюджетных правил и возможного дефицита.

Федеральный бюджет на 2026 год утвержден с доходами 40,283 трлн рублей и расходами 44,07 трлн рублей. Дефицит составит 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Прогноз по ВВП — 235,067 трлн рублей, инфляция — не выше 4%. Закон принят Госдумой 20 ноября 2025 года и подписан президентом 28 ноября.

В 2027–2028 годах доходы планируется увеличить до 42,91 и 45,869 трлн рублей соответственно, при снижении дефицита до 1,2–1,3% ВВП. Основными приоритетами остаются социальные обязательства, оборона, безопасность и национальные цели до 2030 года.

