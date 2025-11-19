РЭО: во ФГИС УТКО появилась система мониторинга финансов строящихся объектов

В федеральной государственной информационной системе учета ТКО (ФГИС УТКО), оператором которой выступает Российский экологический оператор (РЭО), стал доступен новый инструмент для контроля источников финансирования инвестиционных проектов. Данное обновление даст возможность регионам и отраслевым игрокам более точно следить за финансовыми показателями строящихся объектов и оперативно вносить в учет меры господдержки, сообщила пресс-служба РЭО.

«Совершенствование цифровых сервисов — важная часть нашей работы. Новые функции ФГИС УТКО делают процесс реализации инфраструктурных проектов более прозрачным и управляемым. Теперь данные о финансировании, мерах поддержки, расходах и ходе оформления документов доступны в единой системе, что повышает качество контроля и ускоряет принятие решений», — отметил заместитель министра природных ресурсов РФ Денис Буцаев.

Усовершенствованный функционал, в частности, позволяет органам исполнительной власти вносить сведения о финансировании перспективных проектов, подписывать электронной подписью карточку проекта во вкладке «ОИВ финансы», автоматически фиксировать даты создания и изменения данных. Система теперь также отображает все источники финансирования — начиная от собственных средств и взносов в уставный капитал и заканчивая мерами поддержки от РЭО, — показывает сумму расходов по сводному сметному расчету и весь путь подготовки и подписания концессионных соглашений.

«Новый функционал значительно расширяет возможности ФГИС УТКО. Система становится удобным инструментом комплексного контроля за инвестиционными проектами — как со стороны регионов, так и федеральных органов. Это повышает качество планирования и снижает риски при создании объектов обращения с отходами», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Внедрение финансового мониторинга представляет собой очередной шаг к цифровой прозрачности в отрасли и будет способствовать ускорению реализации инфраструктурных проектов в субъектах РФ.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевой миссией является формирование в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», который завершился в 2024 году, пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить их захоронение до уровня не более 50% и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.