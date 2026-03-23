РЭО: в ассоциации «Ресурс» рассказали о задачах по направлению экономики замкнутого цикла

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» продолжает работу по развитию направления, связанного с вопросами циклической экономики. Ключевым приоритетом сейчас является активизация взаимодействия между государственными структурами и представителями бизнеса в сфере расширенной ответственности производителей, сообщила пресс-служба РЭО.

«Участники Ассоциации четко формулируют потребность в более детальном обсуждении нормативной базы и практических аспектов расширенной ответственности производителя в разных отраслях. У каждого товара есть свои особенности в цепочке „производство- потребление-утилизация“. Наличие спроса на вторичные материалы, достаточность мощностей и так далее. Поэтому „разрывы“ в цепочке в каждой отрасли разные и, соответственно, требуют разных решений. Но есть единые для всех утилизаторов проблемы — избыточные требования по ГЭЭ, „слабая”/не стимулирующая ставка экосбора (по большинству групп товаров)“, — пояснила заместитель исполнительного директора Ассоциации „Ресурс“ по вопросам экономики замкнутого цикла Елена Семилетова.

Она добавила, что сейчас фиксируется высокий интерес к широкому спектру тем, касающихся экономики замкнутого цикла в целом. Это вопросы, начиная от спроса на продукцию, произведенную из вторичного сырья, и заканчивая снятием административных барьеров на всех этапах вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот в различных отраслях.

«Ассоциация является для делового сообщества понятной, прозрачной и удобной площадкой диалога с государством и продолжит быть таковой. Проактивная и ответственная позиция бизнеса, внятные и обоснованные предложения, — вот пожалуй, необходимые элементы настройки такого диалога», — добавила Семилетова.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» была создана в 2021 году при содействии Российского экологического оператора.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная задача РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране. С 2025 года в России реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% объема ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.