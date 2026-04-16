РЭО: в 2025 году в Удмуртии изготовили 144 млн бутылок из 44 тыс т стеклобоя

В течение прошлого года производственные линии завода АО «СВЕТ» выпустили 144 млн новых стеклянных изделий — среди них банки, бутылки и прочая продукция. Для этого было использовано 44 тыс. т стеклобоя. При этом совокупные годовые мощности предприятия достигают 750 млн единиц тары, включая уникальную лимитированную упаковку нестандартных габаритов, сообщила пресс-служба РЭО.

АО «СВЕТ» является одним из старейших предприятий Удмуртии: в прошлом году завод отметил свой 190-летний юбилей. Сегодня он внесен в Реестр утилизаторов, входит в пятерку крупнейших российских поставщиков стеклянной тары, занимая около 5% всего рынка и примерно 50% — в премиальном сегменте.

Единый производственный комплекс включает шесть стекловаренных печей, чья общая мощность превышает 750 млн изделий ежегодно, а также цех по приготовлению шихты (то есть смеси для стекольного производства) производительностью до 800 т в сутки. Имеющееся оборудование дает возможность изготавливать тару белого, коричневого и цветного стекла.

«На предприятии, в том числе из стеклобоя, выпускают стеклотару вместимостью от 5 мл до 3 л разных цветов. Изделия используют в пищевой, химической, фармацевтической и парфюмерной отраслях промышленности. Налицо пример выстраивания экономики замкнутого цикла», — отметил замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

Всего в России 25 предприятий ежегодно перерабатывают около 2,2 млн т стекла. В Приволжском федеральном округе насчитывается пять таких заводов: два находятся в Удмуртии, и по одному — в Мордовии, Башкирии и Нижегородской области.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана на основании Указа Президента от 14 января 2019 года. Главная задача РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. С 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.