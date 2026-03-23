РЭО: опубликован сборник тезисов второй научной конференции по циклической экономике

Российский экологический оператор совместно с Институтом экологии Российского университета дружбы народов выпустил сборник тезисов по итогам второй студенческой научной конференции «Экономика замкнутого цикла. Молодежный взгляд». Мероприятие прошло 30 ноября 2025 года, сообщила пресс-служба РЭО.

В центре внимания конференции были актуальные вопросы формирования экономики замкнутого цикла. Среди тем, затронутых в представленных работах, — переработка отходов, ответственное производство и потребление, внедрение цифровых решений в сферу обращения с отходами, развитие климатически нейтральных технологий и другие.

Благодаря проведению конференции удалось выявить и поддержать способных студентов, а также привлечь молодежь к научно-исследовательской и проектной деятельности в области экологии. В сборник вошло 19 лучших научных работ участников. Пятеро авторов, чьи работы были признаны наиболее выдающимися, получили стипендии от РЭО.

«Президент обозначил ряд ключевых национальных целей, одна из которых — обеспечение экологической благополучия нашей страны. Реализация таких масштабных государственных задач требует компетентных кадров и инновационных идей. Поэтому отрасль обращения с отходами заинтересована в студенческих проектах и исследованиях, готова внедрять их», — сказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная задача — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. С 2025 года в России реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по переходу к экономике замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.