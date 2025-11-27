РЭО: еще четыре образовательные организации присоединились к Консорциуму «Экономика замкнутого цикла»

Коллектив Консорциума пополнился новыми участниками: Курчатовская школа, Государственный университет по землеустройству, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «МИЭТ». Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова подписала с этими учебными заведениями меморандум о вхождении в объединение. На церемонии подписания также присутствовал заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Буцаев, сообщила пресс-служба РЭО.

«Спустя всего четыре года после создания Консорциум уже насчитывает 53 участника. Это ведущие образовательные учреждения страны, профильные научные организации, предприятия реального сектора и банки. Благодаря общим усилиям членов Консорциума появилось 27 новых образовательных программ. Сегодня людей, вовлеченных в этот важный процесс, станет еще больше. Коллеги, уверена, что ваш бесценный опыт станет большим вкладом в подготовку квалифицированных специалистов в сфере экономики замкнутого цикла», - отметила Ирина Тарасова.

Денис Буцаев, в свою очередь, заявил, что вступление новых партнеров укрепит экспертное ядро объединения.

«Работа участников Консорциума позволяет нам выстраивать непрерывную систему подготовки кадров: от школьников и студентов до аспирантов и исследователей. Совместные программы, исследовательские проекты и пилотные решения, которые будут реализованы с участием новых членов, станут основой для внедрения современных технологических и управленческих практик в отрасли обращения с отходами», — добавил заместитель министра.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» был создан РЭО в 2021 году. Его участниками стали представители науки, образования, промышленности и сектора обращения с ТКО. Целью работы Консорциума является подготовка узкопрофильных специалистов в области экономики замкнутого цикла, помощь педагогическому и научному сообществу, а также внедрение инновационных технологий. Членство в объединении открыто для научных и образовательных учреждений, которые разделяют принципы построения экономики замкнутого цикла. На сегодняшний день к нему присоединились свыше 30 университетов, а также профильные компании и важнейшие игроки в сфере обращения с отходами.

ГБОУ «Курчатовская школа» — один из лидеров московского школьного образования, который внедряет инженерные, естественно-научные и IT-направления, а также проектное обучение в сотрудничестве с ведущими вузами и научными центрами. ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» — это узкопрофильный отраслевой вуз, осуществляющий подготовку специалистов в сфере землеустройства, кадастра, территориального планирования, экологии и рационального природопользования. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) — один из признанных технических и исследовательских университетов России, авторитетный центр подготовки кадров в области ядерных технологий, физики, информационной безопасности и высоких технологий. Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) — ведущий российский университет в сфере микро- и наноэлектроники, радиоэлектроники, телекоммуникаций и цифровых технологий, расположенный в Зеленограде.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена согласно Указу Президента 14 января 2019 года. Главной задачей РЭО является построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50% и использование в хозяйственном обороте не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.