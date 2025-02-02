Рекордный рост зарплат зафиксировали в Санкт-Петербурге

Директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова рассказала, что в Санкт-Петербурге отметили рекордное увеличение зарплат. В 2024 году номинальный рост составил 18%, сообщает «Деловой Петербург» .

По информации Росстата, прирост начисленной заработной платы за январь–сентябрь 2024 года был 18% к аналогичному периоду 2023 года.

Сахарова считает, что взрывной рост зарплат начался в середине 2023 года. Уже тогда дефицит соискателей был на пике — на одну вакансию приходилось 3,2–3,6 резюме. А в прошлом году рост продолжился, но работодатели уже немного реже повышали зарплаты и чаще оставляли на прежнем уровне.

Как пояснила эксперт, финансовые возможности компаний, особенно из-за дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат будет, но его темпы уменьшатся.

При этом денежная мотивация не является единственным методом привлечения и удержания сотрудников. HR–специалисты предлагают компаниям сосредоточиться на работе с внутренними кандидатами: когда кадры воспитывают и выращивают внутри фирмы, то есть на открывшиеся вакансии приглашают в первую очередь кандидатов из числа собственных работников.