Рекордный рост добычи и переработки нефти зафиксирован в 2024 году

В 2024 году предприятия «Газпром нефти» достигли рекордных показателей. Компания отчиталась о значительном росте объемов добычи углеводородов и переработки нефти. В рамках своей стратегии компания успешно реализует проекты по модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), освоению новых месторождений и созданию высокотехнологичных рабочих мест в промышленности, сообщает пресс-служба компании.

««Газпром нефть» полностью выполнила свои производственные и финансовые планы на 2024 год. Мы не только сохранили высокую устойчивость в условиях серьезных вызовов, но и продолжили развитие компании, а также обеспечили возможности для дальнейшего роста всех направлений бизнеса. Компания увеличила добычу и переработку углеводородов, нарастила объемы выпуска высокомаржинальных светлых нефтепродуктов и реализацию через премиальные сбытовые каналы», - отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Одним из ключевых проектов компании стала масштабная модернизация Московского НПЗ. Благодаря внедрению инновационных технологий и обновлению производства предприятие смогло сократить воздействие на окружающую среду в 4 раза и перешло на замкнутый цикл водопотребления. Основной задачей завода является повышение эффективности за счет цифровых решений и автоматизации процессов.

«МНПЗ ежедневно и бесперебойно снабжает мегаполис качественными нефтепродуктами. Благодаря масштабной программе модернизации мы кардинально преобразили наше предприятие. Уровень обновления оборудования на Московском НПЗ уже превысил 80%. Важно, что в основе множества передовых технологических и природоохранных решений лежат собственные разработки компании и ее специалистов. После завершения модернизации предприятие выйдет на уровень лучших мировых стандартов производственной эффективности», - подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Кроме того, компания активно развивает экологические инициативы в других регионах. Например, в Ленинградской области в 2024 году был запущен завод по переработке пластиковых отходов. Также компания создала Центр обустройства и эксплуатации месторождений в зоне вечной мерзлоты, который будет заниматься внедрением экологичных технологий для добычи углеводородов в условиях Крайнего Севера.

Финансовые результаты компании за 2024 год также впечатляют: выручка достигла рекордных 4,1 трлн рублей, а чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 480 млрд рублей.