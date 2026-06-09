Эксперт Самитов: платежи за имущество могут вырасти без новых налогов

Налоговая нагрузка в России может вырасти из-за решений регионов и муниципалитетов. ФНС рекомендовала им активнее пополнять бюджеты, сообщает АБН24 .

Руководитель бухгалтерской и юридической компании «Самитов Консалтинг» Марат Самитов рассказал, что речь идет не о новых федеральных налогах, а о местных инструментах.

«Формально речь не идет о масштабных изменениях Налогового кодекса или о введении новых федеральных налогов. Однако на практике налоговая нагрузка может заметно вырасти. Наиболее вероятный сценарий — расширение перечня объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости. Для собственников бизнеса, предпринимателей и граждан это означает увеличение платежей по налогу на имущество, поскольку кадастровая оценка зачастую приводит к более высоким начислениям по сравнению с прежними методиками расчета», — пояснил Самитов.

По словам Самитова, решения будут принимать субъекты Федерации и муниципалитеты. Поэтому нагрузка изменится по-разному: в одних регионах рост будет минимальным, в других власти активнее изменят местные правила, ставки и льготы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.