Регионам утвердят программы по экономике замкнутого цикла до 2025 года

Информация была озвучена в ходе заседания штаба по организации системы обращения с ТКО, состоявшегося на площадке Координационного центра Правительства РФ. Доклад подготовили эксперты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«До 30 декабря 2025 года всем субъектам необходимо утвердить на региональных штабах программы по переходу к экономике замкнутого цикла, предварительно согласовав их с Российским экологическим оператором. Сейчас большинство регионов приступили к разработке программ. Благодарю коллег за проделанную работу. Остальных прошу активно включиться в работу и отмечаю, что переноса сроков утверждения программ не будет», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Планируется, что работа над всеми региональными программами будет окончена до конца 2025 года. Эти документы будут включать анализ существующего положения дел, стратегию по переработке отходов, а также мероприятия, направленные на развитие экономики замкнутого цикла. Темпы и стадии перехода каждый субъект определяет самостоятельно, основываясь на собственных возможностях.

«К формированию документов уже приступили 64 региона. Подготовку к инвентаризации провели, но к самой разработке программ не перешли 22 региона. Такие субъекты, как Воронежская область, Севастополь и Республика Дагестан, еще не назначили ответственные ведомства и не сформировали рабочие группы», — пояснили в пресс-службе РЭО.

В соответствии с целями федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», к 2030 году не меньше 25% отходов должно возвращаться в хозяйственный оборот, а доля захоронения должна быть снижена до 50%.

ПАО «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная миссия — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в РФ на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.