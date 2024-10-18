Региональный центр компетенций Подмосковья прошел федеральную сертификацию

Региональный центр компетенций Московской области (РЦК МО) прошел федеральную сертификацию в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подмосковье успешно прошло сертификацию, многие показатели были перевыполнены. Например, РЦК МО еще в июле выполнил годовой план по привлечению предприятий к нацпроекту «Производительность труда». В 2024 году специалисты РЦК привлекли уже 42 предприятия. Всего же на сегодняшний день в проекте участвуют 280 подмосковных компаний. Больше всего участников среди предприятий обрабатывающей промышленности — 156 компаний. Суммарный экономический эффект от нацпроекта для подмосковных предприятий уже превысил 9 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред Зиновьева отметила, что в рамках нацпроекта регион стремится обеспечить рост производительности труда минимум на 5% в год на средних и крупных предприятиях основных несырьевых отраслей. Так, в 2025 году планируется увеличить количество участников еще на 50. Нацпроект включает такие приоритетные отрасли экономики, как обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, туризм.

Экспертная комиссия проверила эффективность работы подмосковной команды, изучив реализованные и текущие проекты на предприятиях, «Фабрику процессов», ход обучения сотрудников и организацию работы РЦК. В состав комиссии вошли представители Минэкономразвития России, Федерального центра компетенций, руководители РЦК и представители региональных органов исполнительной власти из Ростовской и Удмуртской областей.

Сертификация РЦК МО проходила в два этапа: дистанционный и очный. Оценивались показатели нацпроекта, охват предприятий и целевые показатели. На очном этапе проверялось качество поддержки участников. Комиссия посетила площадки предприятий «ВИК «ТЕНЗО-М» и «ВПК Робототехника».

В качестве пилотного потока на предприятии по выпуску весоизмерительной техники «ВИК «ТЕНЗО-М» из Люберец была выбрана оптимизация производства автомобильных весов. Сотрудники предприятия совместно с экспертами РЦК успешно внедрили в процесс инструменты бережливого производства. Экономический эффект на пилотном участке от внедренных практик оценивается в 67 млн рублей. Компания готова тиражировать практики нацпроекта на другие производственные участки.

Компания «ВПК Робототехника» из Ступино специализируется на производстве профессионального оборудования для ускорения и улучшения технологий в монолитном строительстве и в производстве железобетонных изделий. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления высокочастотных глубинных вибраторов. Экономический эффект составил 31 млн рублей благодаря внедрению новых методов работы.

Предприятия-участники получают адресную поддержку от специалистов Федерального или Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта. Также сотрудники компаний могут обучиться инструментам бережливого производства на «Фабрике процессов», которая работает на базе РЦК Московской области. Впоследствии полученный опыт применяется на предприятиях для оптимизации рабочих процессов.

Чтобы присоединиться к нацпроекту, нужно подать заявку через портал Производительность.рф. Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвеста Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.