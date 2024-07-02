Региональные заказчики разместили свыше 1,5 млн закупок на портале поставщиков Москвы

На портале поставщиков столицы региональными заказчиками было опубликовано свыше 1,5 млн закупок по потребностям за 6 лет, заявила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Закупки по потребностям являются одной из форм приобретения продукции на портале поставщиков, которая позволяет заказчикам закупать различную продукцию: продукты, медицинские и строительные товары, бытовую технику и оборудование, канцелярские принадлежности, учебники, услуги и работы по охране и содержанию учреждений.

«За 11 лет работы столичный портал поставщиков стал одной из наиболее востребованных межрегиональных торговых площадок, которая помогает госзаказчикам обеспечивать свои потребности через закупки малого объема. В тройку лидеров среди заказчиков вошли Московская область — почти за шесть лет регион опубликовал 577 тыс. закупок, Санкт-Петербург — 386 тыс., а также Пермский край — 91 тыс. закупок», — уточнила Багреева.

В рамках закупки по потребностям заказчик публикует на портале перечень нужных товаров, работ или услуг. ОН указывает срок, в течение которого поставщики могут подавать свои ценовые предложения.

«Количество закупок по потребностям увеличивается с каждым годом: за неполный 2018 год регионы опубликовали 935 подобных закупок, за 2019 год было размещено почти 92 тыс., а в 2023 году количество увеличилось в четыре раза и составило уже 395 тыс», — подчеркнул руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Заместитель столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев добавил, что портал поставщиков является надежным и удобным инструментом, который масштабируется и настраивается в регионах страны с учетом их особенностей и потребностей.

«Для удобства региональных заказчиков и поставщиков на ресурсе оптимизированы бизнес-процессы в соответствии с нормативно-правовыми актами конкретного региона, а также реализован функционал личного кабинета для работы уполномоченного органа с возможностью управления лимитами субъекта в части проводимых закупок», — заключил Роман Урнышев.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на сегодняшний день чат-бот самостоятельно отрабатывает 80% вопросов, связанных с работой на ресурсе.