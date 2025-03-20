Редкоземельные металлы: что это и может ли Россия стать мировым лидером в добыче

РФ занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов (РЗМ) после Китая. Однако добыча РЗМ в нашей стране остается на невысоком уровне. При этом Россия имеет все шансы стать одним из ключевых игроков на мировом рынке редкоземельных металлов, заявил РИАМО профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Что такое редкоземельные металлы и где используются

Редкоземельные металлы — это группа из 17 элементов таблицы Д.И. Менделеева, включающая скандий, иттрий и лантаноиды. Эти элементы играют ключевую роль в современной промышленности и технологиях. К РЗМ также часто относят стратегически важные металлы, такие как титан, иттрий, литий и другие, содержание которых в земной коре невелико по сравнению с содержанием таких металлов, как алюминий, железо, натрий, калий и магний, объясняет эксперт.

РЗМ используются при производстве технологичных устройств в электронике и бытовой технике, медицине и энергетике, автомобильной промышленности и металлургии, оборонной промышленности и ядерной энергетике, топливной промышленности. В стекольной промышленности их применяют в виде оксидов и других соединений, что повышает светопрозрачность стекла. В химической промышленности они используются для производства пигментов, лаков и красок, а в нефтяной промышленности — как катализаторы. Монокристаллические соединения редкоземельных элементов применяют для создания лазерных и других оптически активных и нелинейных элементов в оптоэлектронике. На основе РЗМ получают сплавы с рекордными магнитными свойствами для создания магнитов большой мощности, что особенно востребовано при выпуске электродвигателей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Редкоземельные металлы являются стратегически важным ресурсом, и их значение будет только расти в условиях цифровизации и технологического прогресса, подчеркивает Юрасов.

В каких регионах России сосредоточены редкоземельные металлы

«Россия, обладающая значительными запасами РЗМ, занимает второе место в мире по их запасам после Китая. Однако, несмотря на богатые ресурсы, добыча этих металлов в нашей стране остается на невысоком уровне — всего 2% от мировой добычи. Это создает определенные трудности, так как страна вынуждена импортировать РЗМ», — отмечает эксперт.

Крупные месторождения РЗМ в России сосредоточены в нескольких регионах. Основные запасы находятся в Мурманской области и на Кольском полуострове. В Якутии выделяется Томторское месторождение, богатое ниобием и иттрием. В Забайкальском крае расположено Катугинское месторождение, где добывают цирконий и ниобий. Также редкоземельные металлы можно обнаружить в Красноярском крае, а источники лития и титана находятся на территории Донбасса.

У РФ есть шансы стать ключевым игроком на мировом рынке редкоземельных металлов

По оценкам экспертов, в России насчитывается около 658 млн тонн редкоземельных металлов, что должно хватить как на текущие нужды государства, так и на долгосрочную перспективу.

РФ имеет все шансы стать одним из ключевых игроков на мировом рынке редкоземельных металлов. Для восполнения недостатка и снижения зависимости от импорта необходимо наращивать добычу и переработку РЗМ внутри страны, отмечает Юрасов.

«Увеличение добычи и экспорта РЗМ в США и другие страны может значительно укрепить экономическое положение России и снизить зависимость от импорта. Необходимо инвестировать в разведку новых месторождений, осуществлять модернизацию существующих предприятий и развивать технологии переработки редкоземельных металлов. Важно также создавать условия для привлечения инвестиций и развития научных исследований в этой области», — резюмирует эксперт.