Фото - © Для генерации изображения была использована нейросеть minimax|hailuoai/Изображение сгенерировано нейросетью

сегодня в 18:50

Реальный сектор обеспечил положительную динамику экономики Подольска в 2025 году

По итогам 2025 года социально-экономическое развитие городского округа Подольск характеризуется устойчивым ростом ключевых показателей. Объем отгруженной предприятиями продукции составил 517 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 29,9%. Об этом со ссылкой на Мосстат рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Основной вклад в экономический результат обеспечили предприятия обрабатывающей промышленности — 251 млрд рублей (+11,3% год к году). Компании пищевой индустрии увеличили отгрузку продукции на 26,2%, до 66 млрд рублей. Рост также зафиксирован в сегментах электрооборудования (27 млрд рублей, +10,3%), металлургии (10 млрд рублей, +8,1%) и бумаги (9 млрд рублей, +27,4%).

Высокие темпы роста показали логистика и сектор информации и связи. Объем услуг в логистике вырос в 2,3 раза, до 67 млрд рублей, в сфере информации и связи — в 6,5 раза, до 43,4 млрд рублей.

В научно-технической сфере объем выполненных работ и услуг составил 34 млрд рублей, показав рост относительно показателя прошлого года в 1,3 раза.

Оборот розничной торговли вырос до 299 млрд рублей (+14,4%), при этом доля интернет-торговли составила 58% от общего объема продаж.

За 11 месяцев 2025 года (по последней оперативной информации) среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась на 23,8% и составила 204 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.