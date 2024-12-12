Реальная инфляция является сугубо индивидуальным показателем

Официальная инфляция от Росстата в годовом выражении в текущий момент перешла за 9%. Реальная, или правильнее будет сказать личная инфляция, для каждого будет своя, сообщил РИАМО финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.

По его словам, официальная инфляция — это усредненные данные по ценам широкой корзины товаров и услуг на территории практически всей России, а личная инфляция —– это индивидуальный показатель.

«Одна семья покупает товары в магазине у дома и проводит отпуск дикарями на российском курорте, другая —закупается в дорогом супермаркете и отдыхает за границей. Поэтому для одних людей их реальная инфляция будет на уровне официальной, а для других может быть значительно выше», — отметил эксперт.

По его словам, чтобы личная инфляция не оказалась неприятной неожиданностью, ее следует регулярно фиксировать и контролировать. Это можно сделать, записывая свои расходы и сравнивая показатели ежегодно.

«Уровень инфляции зависит от многих факторов, в число которых входят санкции, влекущие за собой удорожание импортных товаров, увеличивающиеся расходы на оборонный комплекс и другие. В том случае, если геополитическая ситуация улучшится, если динамика санкционного давления будет снижаться, то и уровень инфляции пойдет на спад», — считает Родин.

В текущих реалиях вероятно, что инфляция может продолжить свой рост, добавил собеседник.