РБК: указ о возврате валютной выручки продлили еще на год

30 апреля истек срок действия указа об обязательном возврате валютной выручки экспертами, однако осведомленный источник сообщил, что этот указ президента Владимира Путина решили продлить еще на год. Документ уже подписан, сообщает РБК .

«Указ подписан 15 мая. Сейчас постановление на выходе, надеюсь, на следующей неделе выставят», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В продленном указе планируют сохранить все нормы в предыдущей версии. Изменят только срок действия указа, став длиннее на год.

Президент России Владимир Путин подписал указ № 771 11 октября 2023 года. Документ требовал от компаний продавать валютную выручку на российском рынке. По этому указу фирмы должны были переводить минимум 80% своих валютных доходов на счета в России и продавать 90% от этой суммы. Когда в июне 2024 года на Мосбиржу наложили санкции, правила для крупных экспортеров стали мягче. Сначала обязательный процент зачисления валюты снизили с 80% до 60%. А потом, 13 июля, его уменьшили еще больше — до 40%.