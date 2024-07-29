РБК: экс-партнер Slava Zaitsev подал в суд из-за бренда пива «Степан Разин»

Компания «Русские дизайнеры», которая занималась продажей одежды бренда Slava Zaitsev, обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском к «Объединенные пивоварни — Холдинг» (ОПХ) с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Степан Разин» из-за его неиспользования, сообщает РБК .

В сентябре прошлого года «Русские дизайнеры» подали заявку на регистрацию товарного знака «Степан Разин» по классу одежды, обуви и аксессуаров, однако она до сих пор находится на рассмотрении.

«Степан Разин» — один из старейших отечественных пивных брендов. Пенный напиток изначально выпускался пивоваренном заводе им. Степана Разина в Петербурге. С 2007 по 2022 годы бренд входил в состав российского подразделения голландской компании Heineken и производился на другой площадке.

В августе 2023 года из-за начала СВО на Украине голландская компания продала свои активы Arnest Group и покинула российский рынок.

В ОПХ подтвердили, что иск «Русских дизайнеров» связан с маркой «Степан Разин». В настоящее время компании ищут оперативный способ урегулировать ситуацию в досудебном порядке.