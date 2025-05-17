РБК: 36 российских компаний объявили дивиденды в 2025 году

От отечественных компаний в текущем году ждут дивиденды на триллионы рублей, их объявили 36 компаний, сообщает РБК .

В ближайшее время планируется выплаты дивидендов «Татнефти». Последний день для покупки акций — 30 мая. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 43,11 рубля на акцию. Дивдоходность составляет 6,16% на обыкновенную и 6,5% на привилегированную акцию.

Кроме того, по 4 июня можно приобрести акции «Озон Фармацевтики». По итогам 2024 года дивиденды составят 0,26 рубля на акцию. Дивдоходность — 0,52%. «Интер РАО» будет продавать свои акции по 6 июня. Дивиденды составят чуть менее 0,353757 рубля на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 10,1%.

Можно купить акции X5. Они продаются по 8 июля. Совет директоров рекомендовал выплатить спецдивиденды в размере 648 рублей на акцию. Дивдоходность — 19,82%.

Также продают акции компании «Лензолото», НПО «Наука», «Пермэнергосбыт», Henderson, «Роснефть», Сбер, ВТБ, Мосбиржа и другие.