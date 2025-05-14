Развитие двусторонних отношений с РФ — в зоне внимания Саудовской Аравии

Эксперт Танцюра: между РФ и Саудовской Аравией растет товарооборот

В сфере международного сотрудничества Саудовская Аравия выстраивает стратегические партнерства с ключевыми игроками мировой экономики. Отдельное внимание уделяется развитию двусторонних отношений с Россией, сообщила РИАМО эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке Кристина Танцюра.

Основными направлениями экспорта Саудовской Аравии являются азиатские страны, включая Китай, Японию и Индию, а также государства Персидского залива. В импорте доминируют поставки из Китая, США и стран Европы, отметила она.

«Отдельное внимание уделяется развитию двусторонних отношений с Россией, где наблюдается рост товарооборота, особенно в сфере сельскохозяйственной продукции, медицинского оборудования и высокотехнологичных товаров», — подчеркнула Танцюра.

По ее мнению, расширение сотрудничества сопровождается необходимостью учета регуляторных особенностей и логистических сложностей, что требует от участников рынка адаптации к местным условиям.