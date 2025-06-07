Разрыв контрактов со SpaceX может вогнать США в зависимость от РФ в космосе

В случае отмены американским президентом Дональдом Трампом госконтрактов с компанией SpaceX бизнесмена и миллиардера Илона Маска может поставить Штаты в зависимость от РФ в вопросах космических запусков и выхода в космос, сообщает РИА Новости .

Ранее лидер США предложил прекратить госфинансирование и контракты всем компаниям Маска. Он считает, что страна так может сэкономить «миллиарды и миллиарды долларов» для собственного бюджета.

Как пишет Newsweek, такое решение может заставить США сблизиться с Россией по космическим вопросам.

Замдиректора проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Клейтон Своуп почеркнул, что компания SpaceX — это жизненно важный орган деятельности Штатов в космосе. Если с корпорацией расторгнут госконтракты, то НАСА вынуждено будет обращаться к России за помощью в полетах на МКС и с нее.