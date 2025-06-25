Разработка подмосковного завода позволит увеличить пропускную способность лифтов

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Лифтостроительный завод «ПУЛЬС» (входит в ГК LIFT-IMPORT) разработал комплекс инновационных решений, которые позволяют увеличить пропускную способность лифтов без необходимости капитальной реконструкции зданий. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Система оптимизации внутреннего пространства, созданная заводом, позволяет увеличить полезную площадь кабины на 15–20% без изменения габаритов шахты благодаря использованию безредукторных лебедок и специальной компоновки оборудования. Технологии позволяют устанавливать лифты со скоростью до 2,5 м/с в зданиях с высотой последнего этажа более 4 м.

Кроме того, интеграция системы интеллектуального управления пассажиропотоком DDS, разработанная компанией, позволяет дополнительно сократить время ожидания лифта на 30%. Также на 30% сократится и продолжительность поездки в лифте. Технология включает в себя зонирование маршрутов и динамическую адаптацию к изменяющейся нагрузке.

Как сообщили в компании, разработанные заводом технологии, в частности, могут быть применены в объектах социальной инфраструктуры.

«Представленные решения особенно востребованы в социальных учреждениях, в том числе в учреждениях здравоохранения, где важно обеспечить комфорт и доступность при ограниченных возможностях модернизации зданий», — отметил заместитель генерального директора завода «ПУЛЬС» Артем Козлов.

Завод «ПУЛЬС» — российский производитель подъемного оборудования. Предприятие производит пассажирские и грузовые лифты для различных типов зданий, включая специализированные решения для сложных условий эксплуатации.

Промышленность в России должна быть конкурентоспособной и обеспечивать безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны думать, как быть конкурентоспособными, обеспечить безопасность, промышленную безопасность нашей страны», — сказал губернатор.