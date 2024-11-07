Разработчик датчиков из ОЭЗ «Дубна» получил статус «Национального чемпиона»

Ведущий производитель продукции из технической керамики для электронной промышленности получил статус «Национального чемпиона» за разработку новых методов изготовления сенсоров (датчиков) на основе трафаретной печати. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Предприятие работает на двух производственных площадках особой экономической зоны «Дубна» с 2017 года. «С-Компонент» производит изделия, которые находят применение в различных сферах: от керамических подложек и металлизированных плат до гибридных сборок. Готовая продукция поставляется не только по всей России, но и экспортируется во Францию, Швейцарию, Италию, Израиль и другие страны. На сегодняшний день общий объем инвестиций компании в проекты накопленным итогом составил более 180 млн рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый метод изготовления датчиков (сенсоров) газов полупроводникового и термокаталитического типов, предложенный «С-компонент», основан на двух подходах. Первый состоит в применении толстопленочного жертвенного материала и полимерной связки с последующей трафаретной печатью функциональных материалов, составляющих сенсор. Второй — в применении очень тонких мембран из низкотемпературной совместно обжигаемой керамики (LTCC) толщиной около 20 мкм с последующей трафаретной печатью на поверхности этой керамической пленки функциональных элементов сенсора. Тесты полупроводниковых и термокаталитических сенсоров продемонстрировали высокие возможности такого подхода к изготовлению сенсоров.

«Инновации являются основой развития нашей компании. Мы применяем новые подходы на каждом этапе производственного процесса: от обработки материалов до разработки нестандартных методов нарезки керамики. Кроме того, мы активно развиваем материаловедение. Создавая новые технологии, мы рассчитываем стать лидирующей компанией-производителем в области газовой сенсорики в стране, потеснив всех иностранных конкурентов», — отметил генеральный директор Олег Куль.

Технологии и материалы, разработанные для изготовления керамических МЭМС и полупроводниковых сенсоров на их основе, могут быть успешно применены для производства датчиков и актюаторов (механизмов, приводящих в движение какой-либо компонент автоматизированной системы). Также на основе разработанной толстопленочной технологии были разработаны автомобильные лямбда-зонды (механизмы, оценивающие состав выхлопных газов, чтобы электронный блок управления мог скорректировать топливовоздушную смесь).

Статус «Национального чемпиона» был присвоен предприятию по результатам очередного раунда экспертного отбора, организованного негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и Российской венчурной компанией при поддержке ассоциации «Национальных чемпионов» и института менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.