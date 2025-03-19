Разработан LLM-агент для анализа цен в закупках

Т1 Иннотех разработал LLM-агент «Витрина цен» для анализа цен в закупках, который с помощью нейросетей категоризирует товары и автоматически выделяет их наименования и характеристики, передает пресс-служба компании.

Анализ исторических данных компании позволяет оценить эффективность закупок и оптимизировать работу с конкретными поставщиками.

«Витрина цен» не требует изменений бизнес-процессов и готова к интеграции с учетными системами (SAP, 1С). Сейчас новый инструмент работает с материальными товарами, но в перспективе будет анализировать услуги за счет расширения источников поступления данных о закупках (PDF, Word).

Внедрение модуля сделает ненужным ручной поиск данных, соберет всю информацию о закупках в одном месте и сократит затраты за счет выявления ценовых отклонений, например, по регионам или поставщикам. Особенно полезен будет для финансовых, производственных, энергетических, нефтяных, розничных и оптовых компаний.

«Новый модуль „Витрина цен“ значительно расширил возможности „Энва.Закупки“. Если ранее сотрудники вынуждены были вручную искать информацию о закупках в договорах, проверять данные в таблицах и проводить сверку стоимости, то „Витрина цен“ решает эту проблему, делая доступ к истории закупок простым и удобным», — сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса Т1 Иннотех Андрей Гулидин.