Располагаемые доходы россиян за I квартал выросли на 5,8% в 2024 году

Реальные располагаемые доходы россиян за I квартал 2024 года выросли на 5,8%. Денежные доходы на душу населения составили 51,8 тыс. рублей в месяц, сообщает ТАСС.

По данным Росстата, денежные доходы на душу населения в период с января по март 2024 года выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем к IV кварталу 2023 года показатель снизился на 19,9%. Также к IV кварталу 2023 года средний показатель снизился на 19,9%.

Денежные доходы в среднем на душу населения в I квартале 2024 года составили 51,839 тыс. рублей в месяц. Денежные доходы на душу населения выросли на 14,2%.

Ускорение роста реальных располагаемых доходов связано с увеличением зарплат. Основные факторы роста зарплат — это продолжительный дефицит рабочей силы и значительный рост экономики.