Расходы бюджета Подмосковья на нацпроекты составили 158 млрд рублей в 2023 году

Расходы бюджета Московской области на национальные проекты в 2023 году составили 98% от плана, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.

В разрезе отдельных направлений уровень освоения в 2023 году находился в диапазоне от 86,9% до 100%. В лидеры по реализации вышли «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные качественные дороги» и «Экология»: они исполнены на 100%. Также высокую степень реализации показали «Образование» (99%), «Здравоохранение» (98%) и «Демография» (98%).

Из всех нацпроектов больше всего денег было направлено на «Безопасные качественные дороги» — 45,6 млрд рублей. В число самых кассовых вошли «Образование» (27,2 млрд рублей), «Жилье и городская среда» (23,5 млрд рублей) и «Здравоохранение» (21,6 млрд рублей).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.