Раньше обычного: в ноябре сдвинут график начисления детских пособий и пенсий

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что из-за Дня народного единства в ноябре гражданам раньше придут детские пособия и пенсии, сообщает Общественное Телевидение России .

«В ноябре для тех получателей, у кого пенсия выплачивается 2, 3, 4 ноября, выплаты будут произведены накануне, в последний рабочий день. Как правило, это либо пятница (31 октября), либо рабочая суббота (1 ноября)», — сказала депутат.

Также в этот день можно ожидать выплаты на первого ребенка до 3 лет, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих и досрочное единое пособие, а 5 ноября придут выплаты по материнскому капиталу.

1 января 2026 года ожидается очередное увеличение страховых пенсий. Сумма выплаты увеличится на 7,6%, что превышает уровень инфляции. Депутат подчеркнула, что данная индексация коснется и тех, кто не работает, и пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.

