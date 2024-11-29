Raiffeisen продал белорусский Приорбанк инвестору из ОАЭ

сегодня в 22:08

Raiffeisen Bank International AG (RBI) завершил сделку по продаже доли в белорусском Приорбанке компании Soven 1 Holding из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), пишет «Интерфакс» .

«Это важный шаг в нашем стремлении снизить риски, связанные с Восточной Европой», — прокомментировал сделку гендиректор RBI Йоханн Штробль.

Инвестиционная компания Soven 1 Holding Limited из ОАЭ заключила соглашение о приобретении контрольного пакета Приорбанка, принадлежащего RBI. Сделка, охватывающая 87,74% акций белорусского банка и его отделений, планируется к завершению в конце 2024 года.

Финансовый эффект от продажи отразится на показателях RBI: ожидается снижение коэффициента основного капитала группы (CET1, без учета российских активов) на 5 базисных пунктов из-за несоответствия между продажной ценой и учетной стоимостью активов.

После завершения сделки RBI полностью уходит с белорусского рынка, что вписывается в структуру кредитной организации по сокращению рисков в Восточной Европе.