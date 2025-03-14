Работодатели РФ в 3,5 раза чаще стали искать профессионалов креативной индустрии

За прошедшую зиму 2024–2025 годов средняя зарплата в креативной сфере превысила 44 тыс. рублей в месяц, а по итогам 2024-го общий спрос на таких специалистов вырос в 3,5 раза, об этом РИАМО сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа».

По итогам прошлого года больше всего интерес работодателей вырос к фотографам. Количество предложений для этих специалистов креативной индустрии увеличилось на 67%.

Исследование, проведенное аналитиками сервиса, показало, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прошедшей зимой наблюдался большой рост числа вакансий в сегменте развлечений — их стало почти в 3,5 раза (+249%) больше, что свидетельствует о значительном оживлении в креативном секторе экономики.

Специализация, опыт и качество портфолио в первую очередь влияют на заработок фотографов. С зимнего периода 2023/2024 годов их среднемесячное вознаграждение достигло 68 796 рублей, увеличившись на 73%.

Что касается актерской профессии, то количество вакансий в этой сфере выросло на 48% (в 1,5 раза) по сравнению с зимой 2023/2024. Работодатели в среднем предлагают актерам заработную плату в размере 29 675 рублей, согласно данным из размещенных объявлений о работе.

В то же время актерские гонорары обычно рассчитываются за отдельные проекты — будь то выступления в театре или участие в кинематографических работах небольшого масштаба. Существенную часть дохода представителей актерской профессии формируют индивидуальные выплаты, размер которых может существенно различаться в зависимости от престижности проекта, его финансирования и популярности самого исполнителя.

Количество доступных позиций для специалистов по монтажу видео также показывает рост, увеличившись на 21% по сравнению с прошлым годом. Финансовое вознаграждение в этой сфере на данный момент составляет в среднем около 50 тысяч рублей ежемесячно. Реальный доход таких профессионалов определяется множеством факторов: профессиональным мастерством, сложностью поручаемых задач, географическим расположением, типом трудоустройства, а также оперативностью исполнения заказов.

Значительно выросли зарплаты у звукорежиссеров — теперь им предлагают около 45 649 рублей ежемесячно, что на 44% превышает зимние показатели 2023/2024. Музыканты тоже могут рассчитывать на улучшенные условия. Их потенциальный заработок вырос на 27% и достиг 42 052 рубля в месяц. Звукорежиссеры наряду с фотографами возглавили список профессий с наиболее значительным повышением зарплатных предложений от работодателей.