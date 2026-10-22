Работники на пятидневке получат за первую половину ноября меньше, чем за вторую

В ноябре 2026 года зарплата за первую половину месяца будет меньше, чем за вторую: на них приходится разное число рабочих дней. Это касается сотрудников с пятидневной неделей, сообщает «ФедералПресс» .

В ноябре будет 20 рабочих дней: девять в первой половине месяца и 11 во второй. В предыдущие пять месяцев, с июня по октябрь, их было больше 20, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Трудовым кодексом РФ установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем 2 раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней», — пояснил Балынин.

При окладе 95 тысяч рублей за первую половину ноября начислят 42 750 рублей, после вычета налога на доходы физических лиц сотрудник получит 37 192 рубля. За вторую половину начислят 52 250 рублей, после налога — 45 457 рублей.

Премии и другие установленные надбавки работодатели, как правило, перечисляют вместе с зарплатой за вторую половину месяца. При их наличии вторая выплата может оказаться еще выше. Эта разница зависит уже не от числа рабочих дней, а от системы оплаты труда у конкретного работодателя.

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