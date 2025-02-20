Работа сотрудников маркетплейсов становится все более востребованной в РФ

В РФ востребованность в сотрудниках маркетплейсов выросла на 32% за год

В январе 2025 года при сравнении год к году число вакансий для специалистов инфраструктуры маркетплейсов выросло на 32%, а средние предлагаемые зарплаты новых сотрудников увеличились на 18%, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

Курьеры, экспедиторы и сортировщики

Наибольший рост числа вакансий в сфере инфраструктуры маркетплейсов зафиксирован среди курьеров — спрос на них увеличился в 2,6 раза (+162%). Средняя предлагаемая зарплата в январе 2025 года составила 96 314 рублей при фиксированной занятости. Однако в вакансиях работодатели зачастую указывают вилки зарплат с максимальными возможными значениями: реальный доход сотрудников на этой позиции варьируется, так как складывается из количества выполненных заказов, чаевых, особенностей работы в разных регионах и на различных видах транспорта.

Второй по росту востребованности стала профессия водителя-экспедитора — количество предложений о работе для них выросло в 2,6 раза (+155%) за год, а соискатели на эти вакансии могли рассчитывать в среднем на 127 984 рубля ежемесячно.

Значительно вырос спрос на сортировщиков — в 2,3 раза с января 2024 года (+134%). Новым сотрудникам на этой массовой позиции в январе текущего года предлагали в среднем 60 737 рублей в месяц при фиксированном графике. Также вдвое выросло число вакансий для продавцов-консультантов (+101%) и продавцов-кассиров (+96%). Зарплата менеджера по продажам составила в среднем 68 368 рублей (+76% к востребованности), а водителей категории В — 42 185 рублей (+42%).

Рост зарплат сотрудников маркетплейсов

Кроме роста числа вакансий, за год также изменились средние зарплатные предложения по ряду востребованных профессий. Наиболее существенный прирост зафиксирован у соискателей на позиции сортировщиков — в январе этого года они повысились на 81% за год.

Курьерам за год стали предлагать на 39% больше, фасовщикам — на 37%. Заметный рост средних предлагаемых зарплат также отмечен в вакансиях для упаковщиков (+30%) и водителей-экспедиторов (+27%), а еще грузчиков (+23%) и комплектовщиков (+16%).

Почему растет востребованность сотрудников

Директор категории «Такси, транспорт и логистика» портала «Авито Работа» Артем Егоренков отметил, что развитие e-commerce продолжает оказывать заметное влияние на рынок труда. Ускорение доставки, расширение сети пунктов выдачи заказов и увеличение объемов онлайн-продаж создают повышенный спрос на специалистов, работающих с маркетплейсами.

«Эта динамика также стимулирует трансформацию ряда привычных профессий. Например, в вакансиях продавцов-кассиров и продавцов-консультантов работодатели все чаще указывают требования к подготовке заказов для продажи на онлайн-площадках», — рассказал Горенков.