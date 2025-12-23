Работа на современных заводах Подмосковья становится престижной среди молодежи

Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева отметила, что современные заводы региона отличаются от устаревших представлений о промышленных предприятиях. По ее словам, крупные производства сегодня — это технологичные и современные пространства, где работают молодые специалисты на высокооплачиваемых должностях.

Зиновьева подчеркнула, что работа на заводе становится престижной среди молодежи. Она напомнила, что ранее многие стремились стать юристами, бухгалтерами или экономистами, а сейчас растет интерес к инженерным и производственным профессиям.

В Московской области действует множество современных промышленных предприятий, работающих в различных сферах, включая фармацевтику, производство косметики и станкостроение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.