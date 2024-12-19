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Путин: заработные платы россиян выросли на 9% в реальном выражении

Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении, сообщил президент России Владимир Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

«Я хочу это подчеркнуть — именно в реальном. За минусом инфляции. И располагаемые доходы населения подросли», — сказал Путин.

По его словам, ситуация стабильная и надежная.

«Здесь есть некоторая проблема — это инфляция. <…>. И правительство, и Центральный банк ставят задачу приземлить эти темпы», — добавил президент.

В следующем году, как предполагает Путин, показатель инфляции должен быть на уровне 2-2,5%.

«Такая мягкая посадка для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели», — отметил президент.