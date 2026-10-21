Путин заявил о снижении мировых цен на дизтопливо на 5–6% после сделки с США
Президент России Владимир Путин сообщил, что мировые цены на дизтопливо снизились на 5–6% после решения по сделке с США, передает rosbalt.ru.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф от имени Дональда Трампа поблагодарил российского лидера за решение по поставкам дизельного топлива, передает РИА Новости.
Путин и Уиткофф проводят переговоры 21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что главной темой встречи станет урегулирование украинского конфликта.
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