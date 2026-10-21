Путин заявил о снижении мировых цен на дизтопливо на 5–6% после сделки с США Экономика сегодня в 12:42

Президент России Владимир Путин сообщил, что мировые цены на дизтопливо снизились на 5–6% после решения по сделке с США, передает rosbalt.ru.