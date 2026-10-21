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Путин заявил о готовности России нарастить поставки удобрений в США

Экономика

Президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять большие объемы удобрений на американский рынок, сообщает газета «Известия».

Путин сделал заявление 21 октября на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Они проводят переговоры в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что основной темой встречи станет урегулирование украинского конфликта.

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