Путин: за год рост ВВП России составил 1%

В рамках программы «Итоги года» президент России Владимир Путин рассказал, что, несмотря на сложные обстоятельства, российская экономика демонстрирует устойчивость. Так, за год валовой внутренний продукт (ВВП) составил 1%.

«Что у нас произошло в экономике за прошедший год. Рост ВВП 1%, но если взять за трехлетку последнюю, такое еще тоже является корректным, то общий рост 9,7%. В это же время рост в еврозоне был 3,1%», — сказал Путин.

Что касается однопроцентного роста в 2025 году, то это осознанные действия со стороны правительства и Центробанка, связанные с таргетированием инфляции.

По словам Путина, в целом эту задачу удается решать. Перед компетентными специалистами была поставлена задача по снижению инфляции хотя бы до 6%, но к концу года она будет меньше 6% и составит примерно 5,7-5,8%.

«Снижение темпов экономического роста — это сознательный шаг. Плата за сохранения качества экономики и макроэкономических показателей. Промышленность выросла на 1%, а вот обрабатывающая промышленность на 3,1%», — добавил Путин.

Что касается производства сельскохозяйственной продукции, то ее рост составил 3,3%. Жилищное строительство продемонстрировало чуть меньшие показатели, но все равно осталось на достойном уровне — ввод 103-105 млн квадратных метров.

В начале программы «Итоги года» Путин прокомментировал специальную военную операцию и рассказал о положении дел в зоне соприкосновения. По его словам, преимущество находится у российской армии.

