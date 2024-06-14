Путин: воровство активов России не останется безнаказанным
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Президент России Владимир Путин отметил, что воровство активов страны на Западе не останется без наказания, сообщает РИА Новости.
Также российский лидер рассказал, что нужно начать широкое обсуждение гарантий коллективной безопасности в Евразии.
«Проигрывая в конкуренции, даже по тем правилам, которые Запад сам написал под себя, пускает в ход запретительные барьеры, все виды протекционизма», - уточнил он.
Помимо этого, Путин добавил, что российские войска в марте 2022 стояли у Киева, однако о штурме столицы Украины никакой речи не было.