Путин: воровство активов России не останется безнаказанным

Президент России Владимир Путин отметил, что воровство активов страны на Западе не останется без наказания, сообщает РИА Новости.

Также российский лидер рассказал, что нужно начать широкое обсуждение гарантий коллективной безопасности в Евразии.

«Проигрывая в конкуренции, даже по тем правилам, которые Запад сам написал под себя, пускает в ход запретительные барьеры, все виды протекционизма», - уточнил он.

Помимо этого, Путин добавил, что российские войска в марте 2022 стояли у Киева, однако о штурме столицы Украины никакой речи не было.