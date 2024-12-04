Путин: цифровой рубль будут использовать в расчетах в рамках бюджета с 2025 года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета с 2025 года. Об этом сообщает ТАСС .

Цифровые рубли будут храниться на счетах (цифровых кошельках) россиян и организаций. Счета цифрового рубля, в свою очередь, будут открываться на платформе ЦБ РФ. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. При этом доступ к счетам будет возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.