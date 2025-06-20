Путин: страны БРИКС составляют 40% глобальной экономики

Сегодня страны БРИКС составляют почти половину глобальной экономики, а именно 40%, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Глава государства в пятницу выступает на пленарной сессии ПМЭФ. Ее модератором стал журналист, генеральный директор, ведущий телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш.

По словам Путина, глобальная экономика переживает самую масштабную трансформацию за последние десятилетия.

«Страны мирового сообщества наращивают свой потенциал, изменяя баланс сил и всю экономическую картину планеты. Если в начале 21 века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики, всего пятая часть, то сегодня это уже 40% глобальной экономики. И очевидно, что эта доля будет только расти», — рассказал президент.

Участниками пленарной сессии также стали президент Индонезии Прабово Субианто, вице-президент ЮАР Пол Машатиле, член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и др.