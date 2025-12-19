Путин сообщил о росте реальных зарплат при замедлении производительности труда

Рост реальной заработной платы в России по итогам текущего периода составит около 4,5%, однако темпы роста производительности труда остаются значительно ниже, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам удается сохранить хорошие темпы повышения реальной заработной платы. Они не такие большие, как в прошлом году, но все-таки, на мой взгляд, хорошие. Реальная заработная плата, то есть за вычетом инфляции, ее рост составит 4,5%», — сказал глава государства.

При этом президент отметил, что рост производительности труда за тот же период оказался заметно скромнее и составляет около 1,1%.

По словам Путина, сложившееся соотношение требует корректировки. Он подчеркнул, что в перспективе необходимо менять баланс в пользу ускоренного роста производительности труда, поскольку именно этот показатель является ключевым фактором устойчивого экономического развития и повышения доходов населения.

