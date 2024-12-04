Российский лидер Владимир Путин назвал главным ответом на инфляционный вызов в стране рост предложения товаров и услуг, сообщает ТАСС .

По его словам, этот показатель должен быть таким, чтобы объем товаров и услуг отвечал внутреннему спросу как со стороны россиян, так и предпринимателей, которые хотят провести модернизацию и расширение мощностей производства, вкладываются в строительство, в приобретение оборудования и т. д.

Путин отметил, что экономические инструменты, которые в стране применяются для борьбы с инфляцией, нужно использовать с умом, не допуская структурных перегибов.

Как добавил президент, он поставил задачу правительству страны четче расставить приоритеты в мерах поддержки, оказывающихся отраслям экономики из федбюджета.

«Также (прошу) продолжить донастройку нормативной базы, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса», — сказал глава государства при выступлении на форуме «Россия зовет!».

Он уточнил, что все указанные механизмы должны помогать расширению выпуска продукции в РФ, открытию новых производств и укрепление техсуверенитета государства.