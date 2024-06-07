Путин: Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности

В пятницу российский лидер выступает на Петербургском международном экономическом форуме. Модерирует пленарное заседание политолог, историк, научрук факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов.

По словам главы государства, России ранее поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. И по последним подсчетам Всемирного банка, РФ заняла 4 место по размеру ВВП, по паритету покупательной способности, оказавшись впереди Японии.

«Хотел бы отметить, что дело не в системах оценки и расчетов ВВП и даже не в формальном выходе на 4-ю строчку. Мы вот где-то рядом: Россия, ФРГ, Япония — разница небольшая. Мы впереди, но разница небольшая», — заявил Путин.

При этом в России понимают, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать, подчеркнул президент. Другие страны тоже не стоят на месте.

«Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу. Вот в чем сегодня наша задача», — отметил Путин.