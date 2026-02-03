Путин провел первое в 2026 году совещание по экономическим вопросам

На встрече рассматривались промежуточные результаты функционирования российской экономики за прошедший год, а также оценки ее дальнейшего развития. Участники совещания обсудили положение дел на отечественном и мировом рынках. Особое внимание было сосредоточено на проблеме роста цен.

Путин сформулировал ключевые направления работы для кабинета министров и центрального банка. Он подчеркнул необходимость возобновления динамичного экономического роста, создания благоприятных условий для бизнеса и увеличения объема капиталовложений. Также руководитель страны указал на важность масштабного использования автоматизированных систем, роботизированного оборудования для промышленности, цифровых технологий и разработок в сфере искусственного интеллекта, что должно способствовать повышению эффективности работы.

Власти планируют вывести экономику страны на качественно новый этап роста. Для этого предполагается открыть вакансии с достойной зарплатой в отраслях, где труд работников приносит максимальную отдачу. Такой подход должен изменить распределение кадров по различным направлениям экономики и придать мощный импульс развитию всего государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.