Путин: пробки между РФ и Казахстаном появились из-за борьбы с черным импортом

Пробки из фур на границе России и Казахстана появились из-за борьбы с нелегальным импортом. Проверки проводятся выборочно, сообщает ТАСС со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.

Большое количество товаров, грузовиков и фур ездят через границу между государствами без документов. Таким образом, они занимаются «черным импортом», отметил президент РФ.

Путин добавил, что у России и Казахстана общее таможенное пространство, рынок и движение товаров, капиталов. При этом, подобная фура должна иметь определенный обговоренный между странами перечень документов.

В нем должно быть написано, что есть в машине, куда везут товар. Также сразу должно становиться понятно, какой таможенный сбор и НДС заплатят те, кто пересекает с этими изделиями границу РФ.

